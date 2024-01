Yasmin Brunet cogita apertar o botão e desistir do BBB24

Nesta terça-feira (23), a modelo Yasmin Brunet causou polêmica ao desabafar na casa do reality show “BBB 24”. A loira revelou estar cansada das constantes fofocas e decidiu que vai mudar sua postura, se tornando a tão falada “planta” dessa edição. No entanto, Yasmin também confessou que está pensando em desistir do programa, o que gerou reações diversas nas redes sociais.

No encontro com Wanessa Camargo, Yasmin expressou sua frustração com as fofoquinhas e decidiu experimentar um novo estilo de jogo.

“Eu não vou falar mais nada pra ninguém. Eu vou ser a planta que querem que eu seja. Vou ser a planta mais planta que já teve aqui”, disse ela ao comentar o fato de ter ganhado a placa de inútil de Luigi na dinâmica do “Sincerão”.

Além de se tornar a “planta” da edição, Yasmin também revelou aos colegas de confinamento que está considerando apertar o botão da desistência e sair do “BBB 24”. Ela expressou sua incerteza sobre aguentar a pressão e afirmou que não sabe se está disposta a continuar no jogo.

“Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou afim de aguentar”, pontuou a loira.

O desabafo repercutiu nas redes sociais foram tomadas por opiniões diversas sobre o assunto. Entre os telespectadores, houve quem concordasse com a nova estratégia da modelo, enxergando-a como uma forma de defesa diante das fofocas e intrigas do jogo. Porém, muitos também manifestaram descontentamento com a postura dela, considerando-a desinteressada e pouco engajada no programa.

Além da análise sobre o comportamento de Yasmin Brunet, algumas pessoas aproveitaram a ocasião para criticar as escolhas da produção do “BBB 24”. Houve comentários questionando a seleção dos participantes, afirmando que os camarotes deste ano estão desinteressados no jogo. O papel de Boninho, diretor do programa, também foi discutido, com alguns internautas questionando a qualidade da seleção dos participantes.

“E no fim, se o Davi dissesse que nenhum camarote merecia ganhar o programa, ele iria estar mais que certo”, escreveu uma internauta.