BBB 24: Michel é o Anjo da Semana; veja os escolhidos para o monstro

Neste sábado (10/2), Michel venceu a Prova do Anjo e garantiu a imunidade para si mesmo no próximo paredão, além de poder imunizar mais uma pessoa. A formação do paredão vai acontecer no domingo (11/2) e será triplo, com votação aberta.

Na Prova do Anjo de hoje, os participantes do BBB21 tiveram que enfrentar um desafio no labirinto iFood para conquistar o cobiçado colar da imunidade. Cada brother sorteado como cliente iFood recebeu uma lista de compras, que deveriam ser entregues aos colaboradores com o mesmo número sorteado.

Michel foi o grande destaque da prova, concluindo-a em impressionantes 71.938 segundos. Além disso, ele pegou corretamente todos os itens presentes na lista de compras selecionada por Marcus Vinicius.

Como Anjo da semana, Michel tem o poder de imunizar uma pessoa do grupo durante a formação do paredão. A imunidade é um privilégio muito cobiçado dentro do jogo, pois garante ao beneficiado a permanência na casa por mais uma semana, sem o risco de ser eliminado.

Castigo do monstro

Como tradição no programa, o Anjo também tem o poder de escolher duas pessoas para cumprir o “castigo do monstro”. Nesta semana, Michel selecionou Deniziane e Matteus para serem os responsáveis por cumprir tal tarefa. O castigo do monstro costuma ser uma brincadeira ou uma atividade que os brothers devem realizar durante um certo período de tempo, caracterizados de maneira inusitada.

