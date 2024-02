O nono paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo (18). Deniziane, Matteus e Fernanda todos do grupo pipoca, estão na berlinda e disputam a preferência do público. Um deles será eliminado na terça-feira (20).

Abaixo, o Portal AM POST realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. Deixe seu voto.