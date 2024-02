Estado de saúde de Davi no BBB24 gera apreensão e produção adia festa

A casa do Big Brother Brasil 24 (BBB24) vive momentos de apreensão devido ao estado de saúde preocupante do participante Davi. Na noite deste sábado (10), o brother, que já estava se sentindo mal ao longo do dia, chorou de dor, sendo necessário o segundo atendimento da equipe médica do programa.

O agravamento do quadro de Davi levou a produção a abrir mão da tradicional festa que costuma animar os participantes aos sábados. O jovem, que já havia recebido cuidados médicos durante o dia, necessitou de nova assistência quando a noite chegou. As sisters Alane, Beatriz e Deniziane, juntamente com Matteus, estiveram ao lado dele, aguardando a entrega da medicação.

Mesmo após o tratamento, Davi permaneceu deitado, incapaz de se levantar, enquanto recebia alimentos e bebidas. Embora não apresentasse febre, o participante manifestou sintomas como diarreia e fortes dores pelo corpo. Há suspeitas, inclusive entre os colegas de confinamento, de que ele possa estar com dengue. A preocupação ganha respaldo no alerta feito por Tadeu Schmidt na sexta-feira (09), orientando o uso de repelente devido ao surto da doença no Rio de Janeiro.

Redação AM POST