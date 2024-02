Isabelle deixa Quarto do Líder após papo sobre o jogo e Michel conclui: ‘Estava desconfortável’

Na movimentada tarde no Quarto do Líder do BBB 24, os brothers Raquele, Michel, Giovanna, Rodriguinho e Fernanda se reuniram para uma conversa sobre os rumos do jogo. Isabelle também estava presente, mas preferiu manter-se em silêncio durante a maior parte do tempo.

Em determinado momento, Isabelle deixou o cômodo, e Michel comentou que ela aparentava estar “desconfortável” com o assunto abordado. A discussão girava em torno da estratégia de jogo e das possíveis indicações para o Paredão.

Rodriguinho começou destacando a situação de Lucas, enfatizando que ele precisaria mais do que ninguém da proteção do Anjo e do Líder, devido às suas atitudes recentes na casa. Fernanda concordou, afirmando que Lucas não seria indicado pela maioria dos participantes em uma votação aberta.

Raquele ponderou que, para Lucas ir ao Paredão, seria necessário que ele fosse indicado diretamente pelo Líder. A doceira destacou que a situação mudaria apenas se o Líder fosse Michel ou Davi, ou talvez Isabelle.

Enquanto a conversa fluía, Isabelle permanecia em silêncio, o que levou Rodriguinho a fazer um comentário descontraído sobre o que poderia estar passando em sua mente. Mesmo sem falar, Isabelle sorriu.

Enquanto Isabelle se ausentava para buscar água, os demais brothers continuaram a discussão, utilizando a Central do Líder para observar os movimentos da sister na cozinha.

Ao retornar ao quarto, Isabelle foi recebida com comentários sobre sua breve ausência, com Michel e Fernanda opinando que ela parecia desconfortável com o tema de jogo discutido anteriormente. Fernanda expressou o desejo de que Isabelle começasse a se envolver mais nas conversas sobre o jogo, enquanto Michel observou que ela geralmente prefere ouvir a falar.