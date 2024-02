Isabelle faz oração por Davi no BBB24 após momento de tensão no confessionário

Na manhã deste domingo (11) no Big Brother Brasil 24, Davi, participante do reality show, entrou no confessionário, gerando tensão entre os colegas de confinamento. Após o momento de angústia, Isabelle, amiga do brother, aguardou ansiosamente na sala, onde decidiu fazer uma oração pelo colega.

Isabelle expressou suas preces enquanto aguardava a volta de Davi, sentada no sofá do BBB 24. “Meu Deus maravilhoso, repreende essa confusão toda do Davi. Essa confusão de pensamento, retira essa tristeza”, solicitou a sister manauara em suas palavras de devoção.

Anteriormente, durante a manhã, Davi e Isabelle tiveram uma conversa sobre a intenção do brother de desistir do programa. Isabelle tentou aconselhar e confortar Davi diante da situação delicada.

Ao sair do confessionário, Davi abraçou Isabelle e informou à sister que iria para a piscina dar um mergulho. O brother permaneceu na piscina enquanto Isabelle fez companhia a ele na espreguiçadeira, buscando proporcionar apoio e conforto em meio à turbulência emocional vivenciada por Davi.

Redação AM POST