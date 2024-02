Na Mira da Líder: Raquele escolhe Alane, Matteus e Deniziane como alvo para o Paredão

O clima esquentou no Big Brother Brasil 24 com a oficialização da liderança de Raquele nesta quinta-feira (15). Após vencer a Prova do Líder, a sister teve o poder de escolher seu VIP para a semana.

No entanto, a liderança de Raquele não veio sem polêmica. Na tarde desta sexta-feira (16), antes do início da aguardada Festa, a Líder definiu três alvos para indicar ao Paredão no jogo do “Na Mira da Líder”.

Os escolhidos pela sister foram Alane, Matteus e Deniziane. Raquele não hesitou em explicar suas justificativas para cada um deles:

Alane: A justificativa foi clara e direta, Raquele afirmou que escolheu Alane como um dos alvos por motivos óbvios, mencionando que a participante foi uma das pessoas que mais votou nela ao longo do jogo. Matteus: A líder mencionou que, na liderança de Matteus, ela foi alvo de votos, e agora, na sua liderança, ele acabou se tornando um alvo em potencial para a indicação ao Paredão. Deniziane: Seguindo uma linha de raciocínio semelhante à escolha de Alane, Raquele justificou sua indicação de Deniziane ao Paredão pelo fato de a participante já ter votado nela anteriormente.

Com as indicações definidas, na próxima Formação de Paredão, que acontece neste domingo (18), uma das três pessoas que receberam a pulseira da Líder terá que ser indicada diretamente para a berlinda, aumentando a tensão e as estratégias dentro da casa mais vigiada do Brasil.