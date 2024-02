No BBB 24, Davi faz plantão no Big Fone e diz: ‘Toca pelo amor de Deus’

Enquanto aguarda na área externa do BBB 24, Davi demonstra ansiedade ao lado do Big Fone, torcendo para que o telefone toque e agite a rotina dos participantes. Com um misto de expectativa e apreensão, o baiano faz suas preces ao aparelho: “Vai, Big Fone, toca pelo amor de Deus. Toca, toca, toca”, exclama, em um pedido fervoroso.

Davi, escolhido por Lucas Henrique para o “Na Mira do Líder”, permanece próximo ao Big Fone há algum tempo, demonstrando estar à espera de uma possível chamada. Em momentos de introspecção, o brother já manifestou suas emoções no jardim, onde chegou a cantar e expressar suas preocupações: “Eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui para a gente conversar”, desabafou em certo momento.

Além disso, Davi também encontrou conforto em objetos do jardim, atribuindo-lhes significados especiais, inclusive declarando possuir um novo amuleto da sorte. Em um momento de desabafo, ele expressou preferência por interações com objetos em detrimento das conversas com os colegas de confinamento: “É melhor conversar com um vaso de coruja do que com esse povo”, desabafou, revelando sua inquietação durante o plantão próximo ao Big Fone.