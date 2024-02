Rodriguinho descreve Isabelle no BBB: “Roupa coladinha de academia”; assista

Uma declaração feita por Rodriguinho durante uma conversa sobre a possível eliminação no Paredão do Big Brother Brasil 24, formado no último domingo (11), causou polêmica entre parte do público que acompanha o programa.

O cantor, ao lado de Fernanda, Giovanna Pitel e Michel, discutiu suas opiniões sobre quem poderia ser eliminado na próxima terça-feira (13). Com Isabelle, Davi e Marcus Vinicius disputando a permanência no reality, Rodriguinho fez um comentário sobre Isabelle que não foi bem recebido por alguns espectadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A amazona da casa, é a mulher bonita que treina, que usa roupa coladinha de academia, que todo BBB tem essa aí, né? Ela é essa pessoa”, afirmou Rodriguinho ao se referir a Isabelle.

Apesar da declaração ter sido direcionada a Isabelle, o cantor expressou sua crença de que o eliminado da semana seria Davi.

A fala de Rodriguinho gerou debate entre os fãs do programa, com alguns criticando a forma como ele se referiu à participante Isabelle. Enquanto isso, a expectativa para a eliminação na próxima terça-feira cresce entre os espectadores do BBB 24, que aguardam ansiosos para ver os desdobramentos dessa votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE