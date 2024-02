Wanessa chora na Festa do BBB 24 e crava que Davi será o campeão do reality

A noite de festa no Big Brother Brasil 24 foi marcada por momentos emocionantes, e um deles envolveu a participante Wanessa. Durante um momento de conversa próxima à entrada da casa, a cantora não conseguiu conter as lágrimas enquanto desabafava com Yasmin, Leidy Elin e Lucas Henrique.

“Eu não vou ganhar isso aqui. Não vou chegar na final”, desabafou Wanessa para seus aliados, demonstrando sua insegurança em relação ao jogo. Em um gesto de apoio, Leidy Elin tentou confortá-la dizendo: “Você botou na sua cabeça que o Davi é campeão”, mas Wanessa rebateu: “Mas ele é”.

A trancista continuou aconselhando a cantora, ressaltando que não sabem como está sendo sua imagem do lado de fora da casa: “A gente não sabe como está lá fora. Segue seu coração”, disse Leidy.

Desabafando sobre suas próprias percepções, Wanessa expressou sua falta de confiança: “Eu não tenho nada de especial”, ao que os participantes prontamente rejeitaram sua afirmação. Lucas Henrique elogiou a cantora do Camarote, destacando: “Você é uma pessoa incrível, de verdade”, mostrando apoio e reconhecimento à participante.