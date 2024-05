15 pessoas ficam feridas após raio atingir velório

Na quinta-feira (2), 15 pessoas sofreram uma descarga elétrica após um raio atingir uma residência onde acontecia um velório, no povoado Vermelha, zona rural do município de Caraúbas do Piauí.

Das pessoas atingidas pelo raio, sete delas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba. Após atendimento médico e exames, todas foram liberadas nesta sexta-feira (3).

PUBLICIDADE

Conforme a assessoria do Heda, no momento do velório chovia forte no local. Em certo momento, as pessoas ouviram um estrondo e, logo em seguida, caíram ao chão.

“Felizmente, todas foram medicadas, estão conscientes e em observação, sem risco de morte. Os detalhes do incidente e o estado atual dos pacientes estão sendo monitorados de perto”, explicou a assessoria.

Com a descarga elétrica, algumas pessoas chegaram a desmaiar. Já outras foram atendidas em unidades de saúde mais próximas.

PUBLICIDADE

*Redação AM POST