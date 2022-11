Bolsonaristas serão investigados por suposta saudação nazista durante protesto

Manifestantes bolsonaristas que realizavam um ato contra o resultado das eleições em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, repetiram um gesto semelhante à saudação nazista “Sieg Heil”, uma espécie de reverência. O ato aconteceu nesta quarta-feira (2) em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército na cidade.

O gesto que consiste na mão estendida é repetido por centenas de pessoas, homens e mulheres, vestidos de verde e amarelo enquanto todos cantam o Hino Nacional.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que está analisando o vídeo para identificar as pessoas que fizeram o gesto, que configura apologia ao nazismo, considerada crime no Brasil.

O vídeo que mostra o ato rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O registro mostra as pessoas em via pública, na BR-163, cantando o hino e com as mãos estendidas em direção a um tanque de guerra na entrada da base militar.

O MP não descarta pedidos de prisão preventiva. O caso é apurado pelo Grupo de Apoio ao Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

“Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos”, esclarece a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.

Além do Gaeco, o caso é acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância (Necrin).

Confederação Israelita repudia gesto

Nas redes sociais, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) reproduziu nota oficial repudiando os atos nazistas em São Miguel do Oeste e pedindo investigação sobre o caso.

“A sociedade brasileira não pode tolerar posturas como essa. Fazer esse gesto vestindo camisa da seleção brasileira é também uma ofensa às nossas Forças Armadas, que lutaram bravamente contra as forças nazistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial”, diz o comunicado.

Fonte: G1