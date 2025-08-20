51% dos brasileiros desaprovam governo Lula, aponta pesquisa Genial/Quaest

Notícias do Brasil – A rejeição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua maior que o apoio, segundo levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira (20). De acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados desaprovam a gestão, enquanto 46% demonstram aprovação. Outros 3% não souberam ou preferiram não responder.

O estudo entrevistou 2.004 pessoas pessoalmente, entre os dias 13 e 17 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Nos principais colégios eleitorais do país, o índice de rejeição é ainda mais expressivo. Em São Paulo, 65% afirmaram desaprovar Lula, enquanto apenas 34% declararam apoio. Apenas 1% não respondeu. A tendência também se mantém em outras capitais e regiões estratégicas para eleições futuras, indicando que a desaprovação pode afetar alianças políticas e estratégias eleitorais do governo.

Especialistas apontam que fatores como inflação, desemprego e decisões políticas recentes contribuem para a avaliação negativa. Apesar disso, 46% dos entrevistados afirmam aprovar o governo, sinalizando que ainda há base de apoio relevante, embora minoritária.

O levantamento reforça o desafio político de Lula em aumentar a confiança da população e reduzir a rejeição antes das próximas disputas eleitorais.

