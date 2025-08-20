A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

51% dos brasileiros desaprovam governo Lula, aponta pesquisa Genial/Quaest

Nos principais colégios eleitorais do país, o índice de rejeição é ainda mais expressivo.

Por Fernanda Pereira

20/08/2025 às 13:51 - Atualizado em 20/08/2025 às 13:53

Ver resumo

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – A rejeição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua maior que o apoio, segundo levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira (20). De acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados desaprovam a gestão, enquanto 46% demonstram aprovação. Outros 3% não souberam ou preferiram não responder.

PUBLICIDADE

O estudo entrevistou 2.004 pessoas pessoalmente, entre os dias 13 e 17 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Nos principais colégios eleitorais do país, o índice de rejeição é ainda mais expressivo. Em São Paulo, 65% afirmaram desaprovar Lula, enquanto apenas 34% declararam apoio. Apenas 1% não respondeu. A tendência também se mantém em outras capitais e regiões estratégicas para eleições futuras, indicando que a desaprovação pode afetar alianças políticas e estratégias eleitorais do governo.

PUBLICIDADE

Especialistas apontam que fatores como inflação, desemprego e decisões políticas recentes contribuem para a avaliação negativa. Apesar disso, 46% dos entrevistados afirmam aprovar o governo, sinalizando que ainda há base de apoio relevante, embora minoritária.

O levantamento reforça o desafio político de Lula em aumentar a confiança da população e reduzir a rejeição antes das próximas disputas eleitorais.

Leia mais: Oposição assume controle da CPMI do INSS com vitória de Carlos Viana sobre o senador de Lula

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima destaca internet e energia como pilares para o desenvolvimento sustentável do Amazonas

Governador ressalta que internet e energia confiável são condições essenciais para levar serviços públicos de qualidade às comunidades do interior.

há 12 minutos

Manaus

Carro pega fogo no Centro de Manaus e assusta pedestres; veja vídeo

O capô do veículo estava aberto sob o sol intenso da capital.

há 16 minutos

Brasil

Motorista é intimado pela Justiça após chamar Lula de “ladrão” em Campos dos Goytacazes

A ação resultou na detenção temporária de Igor pela Polícia Federal (PF).

há 33 minutos

Saúde

Dieta para pré-diabetes: o que comer, o que evitar e como montar um cardápio saudável

A dieta é a grande aliada nesse processo, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue e prevenindo complicações.

há 37 minutos

Saúde

É isso que acontece com o cérebro da criança quando um adulto grita com ela

O impacto dos gritos no cérebro infantil

há 52 minutos