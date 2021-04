A menos de 500 metros de hospital, bar promove aglomeração

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Durante o happy hour desta sexta-feira (9/4), o Clube do Espeto, bar localizado no centro de Ceilândia, descumpriu diversas regras impostas pelo Governo do Distrito Federal para conter a proliferação da Covid-19. O endereço do estabelecimento chama a atenção: ele fica apenas a 500m do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O Metrópoles flagrou o bar aberto, e mantendo a apresentação de músicos ao vivo, além do horário permitido. Havia aglomeração de clientes, sendo que a maioria não usava máscaras de proteção facial e alguns compartilhavam narguilés, o que também contribui para a disseminação do novo coronavírus.

Isso tudo no mesmo dia em que a média móvel de mortes causadas pela Covid-19 voltou a subir no DF e atingiu 67. Até esta sexta, de acordo com a Secretaria de Saúde, 6.676 pessoas já morreram em decorrência do novo coronavírus e 356.558 foram diagnosticadas com a doença. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 67 mortes e 1.742 novas infecções no DF.

Continua depois da Publicidade

As medidas de restrição da capital do país, estabelecidas pelo Decreto nº 41.913, publicado em 19 de março, proíbem o funcionamento de bares depois das 19h. Além disso, a regra prevê que os clientes usem máscaras e mantenham o distanciamento social. Fotos tiradas depois das 19h mostram pessoas sem máscaras acompanhando um show ao vivo.

Às 19h10, 395 moradores do DF acometidos pela Covid-19 lutavam pela vida em unidades de terapia intensiva (UTIs) da capital. Nove deles estão internados no Hospital de Ceilândia, cidade líder em número de casos e mortes pela doença e uma das três regiões administrativas que concentram um terço de todos os óbitos decorrentes do novo coronavírus no DF. Enquanto os frequentadores do bar festejavam, com cerveja e pagode, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid no DF estava em 94%.

*Fonte: Metrópoles