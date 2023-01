A quem perdeu, cabe lamber as feridas, diz Gilmar Mendes

Redação AM POST*

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou uma indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao dizer que cabe a quem perdeu “lamber as feridas e se preparar para uma próxima eleição”. Declaração foi dita durante a cerimônia de posse do ministro Agricultura, Carlos Fávaro.

“A eleição se encerra. Cabe a quem ganhou, governar. E obviamente, quem governa precisa de ordem, de paz e não de conflituosidade. Quem eventualmente perdeu, com uma margem maior ou menor, recebe uma designação para fazer oposição. Também é uma missão constitucional”, disse Gilmar.

O ministro disse que é fundamental respeitar os dissensos e a liberdade de expressão, questões que não podem, segundo ele, colocar em xeque a democracia.

Depois, Gilmar Mendes afirmou que, em um país dividido por “paixões”, é fundamental mostrar às pessoas que, apesar do resultado das eleições, a vida continua e todos devem se manter unidos em defesa do Brasil.

“O adversário, e a gente está vendo isso na composição do ministério, o eventual adversário de ontem é o aliado potencial de hoje”, observou Mendes, ao mencionar a composição ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que possui nomes que apoiaram até mesmo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. “A democracia se faz assim.”

STF petista

Os ministros da Suprema Corte tem se mostrado aliados do governo petista em várias decisões favoráveis a Lula.

Gilmar Mendes liberou em dezembro de 2022 o pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos, decisão que foi comemorada pela base do petista. Em linhas gerais, o ministro autorizou o relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a incluir no texto a execução do pagamento do programa independentemente de ultrapassar o teto de gastos.

O magistrado também foi bastante criticado após desempatar julgamento e conceder liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que era o último dos figurões preso na Operação Lava-Jato, condenado a mais de 400 anos de prisão.

*Com informações da AE