Ação que pede prisão de Alexandre de Moraes é acatada pelo Superior Tribunal Militar

Redação AM POST

Uma representação criminal e noticia crime com pedido de prisão preventiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foi acatada pelo Superior Tribunal Militar (STM). Ação foi movida pelo ex-juiz Wilson Issao Koressawa. A informação é do site Vale do Itajaí Notícias.

O processo foi distribuído por sorteio para análise do Ministro do STM Artur Vidigal de Oliveira.

A noticia crime pode ser encontrada na consulta de processo no site do STM sob o n°7000839-44.2022.7.00.0000 na classe de representação criminal noticia crime. Dentro do processo há duas petições que não estão disponíveis para consulta.