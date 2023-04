Acidente com balão deixa nove pessoas feridas em Santa Catarina

Redação AM POST

Um balão com nove pessoas a bordo caiu numa plantação na cidade de Praia Grande (SC), neste sábado, 15. Oito ocupantes do balão tiveram apenas ferimentos leves. Uma mulher, de 37 anos, sofreu politraumatismos e foi levada na aeronave para o Hospital São José, em Criciúma. Seu quadro era estável.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da queda do balão. A cidade de Praia Grande é conhecida por ser referência para o balonismo no Brasil.

Apoio de um helicóptero por causa do difícil acesso ao local da queda. Bombeiros com o apoio de policiais do Saer (Serviço Aeropolicial da Polícia Civil de Santa Catarina) fizeram o resgate do condutor e dos passageiros do balão.