Adolescente de 13 anos é suspeita de matar mãe com ajuda do namorado

Notícias do Brasil – Uma mulher de 34 anos, identificada como Samara Aparecida da Conceição, foi encontrada morta na quinta-feira (11/9) em Colíder (MT), com sinais de esganadura: mãos amarradas com fio de ferro de passar roupas e camiseta enrolada no pescoço. Samara, técnica de enfermagem, dormia no quarto da casa junto com a filha de 13 anos quando o crime ocorreu.

PUBLICIDADE

Logo após a descoberta do corpo, a Polícia Militar apreendeu a adolescente, o namorado dela, de 16 anos, e outros dois jovens. Com o grupo, foram encontrados R$ 4 mil em espécie, quantia que, segundo investigações, pertencia à vítima.

A principal linha investigativa da Polícia Civil aponta que a filha de Samara teria planejado o homicídio junto com o namorado. Ambos desapareceram após o crime, mas foram localizados e apreendidos pela PM. A polícia ainda apura a possível participação do ex-marido da vítima, contra quem Samara possuía medida protetiva.

PUBLICIDADE

Leia mais: Rodoviários retornam ao trabalho após acordo favorável em Manaus