Adolescente de 14 anos mata mãe a facadas após levar bronca por usar roupas curtas

Uma adolescente, de 14 anos, confessou, na última quinta-feira (27), ter matado a própria mãe a facadas após a vítima ter acusado a filha de usar roupas curtas para provocar o padrasto em Pancas, no noroeste do Espírito Santo. A jovem também disse que enrolou o corpo num pano, colocou embaixo da cama e ligou para polícia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), os agentes chegaram no local e encontraram a adolescente e o marido da vítima na casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher que foi atingida no pescoço. A faca usada para cometer o crime estava do lado do corpo da mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A adolescente prestou depoimento e deu detalhes de como o crime aconteceu. Segundo ela, as duas começaram a discutir no momento em que estavam sozinha em casa e foi quando a mãe acusou a menina de usar roupas curtas para provocar o padrasto. Em determinado momento, a mãe chegou a pegar uma faca para tentar atacá-la.

A adolescente contou, então, que tirou a faca da mãe e se defendeu dando facadas no pescoço e no peito da vítima. Em seguida, a menina ligou para a polícia e confessou o crime. O marido da vítima contou que quando chegou em casa procurou pela esposa e a menina contou o que havia acontecido.

A jovem foi ouvida pela polícia e ficou sob responsabilidade do pai. Ela foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio e apresentada ao Ministério Público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST