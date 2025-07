Adolescente de 15 anos é encontrada esquartejada após quatro dias desaparecida

Notícias do Brasil – O desaparecimento de Nicolly Fernanda Pógere, de 15 anos, terminou de forma trágica nesta sexta-feira (18/7), quando o corpo da adolescente foi encontrado esquartejado em uma lagoa no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, no interior de São Paulo. A jovem estava desaparecida desde o último domingo (14), quando saiu da casa da avó para encontrar o namorado.

O corpo foi localizado dentro de uma lona azul. Segundo o pai da adolescente, o rosto da filha estava muito machucado e inchado, com sinais de espancamento. Ele conseguiu reconhecer Nicolly por um colar preto que ela costumava usar. A família, que já havia registrado o desaparecimento, acompanhou as buscas com angústia.

A Polícia Civil de Hortolândia apura o caso como homicídio qualificado e trabalha para identificar os autores e as motivações do crime.