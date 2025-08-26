A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Adolescente é apreendido suspeito de planejar massacre em escola pública

Polícia Civil apreendeu computadores, celulares e materiais de apologia ao nazismo durante operação que impediu possível atentado em escola pública do DF.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 21:25 - Atualizado em 26/08/2025 às 22:04

Notícias do Brasil – Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde desta segunda-feira (25), sob suspeita de preparar um ataque em uma escola pública da capital. De acordo com as investigações, o jovem, aluno do 2º ano do ensino médio, trocava mensagens com outro adolescente da mesma idade, e juntos teriam traçado um plano detalhado para realizar um massacre dentro da instituição.

O caso veio à tona depois que a Secretaria de Educação identificou conversas preocupantes e acionou imediatamente as autoridades competentes. A fim de preservar a comunidade escolar e evitar pânico, a polícia optou por não divulgar o nome da escola nem a região administrativa onde ela está localizada.

A operação foi conduzida por equipes da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), setor da PCDF especializado em casos relacionados a radicalização. Durante o cumprimento de mandados de busca nas residências dos dois adolescentes, os agentes apreenderam computadores, celulares e diversos materiais que faziam apologia ao nazismo, racismo e violência extrema. Além disso, também foram encontrados documentos que sugeriam planos de ataque contra instituições de ensino.

As autoridades reforçaram a importância da denúncia rápida em situações suspeitas. A polícia destacou que o monitoramento de conteúdos consumidos e compartilhados por jovens é uma das formas de evitar tragédias, já que muitas vezes os primeiros sinais aparecem em conversas privadas ou em comunidades virtuais.

O adolescente apreendido será responsabilizado dentro das medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso segue em investigação para apurar se há outros envolvidos e a extensão dos planos que vinham sendo articulados.

 

