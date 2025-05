Adolescente é baleado e morto durante assalto após entregar celular

O adolescente Lucas Teles Santana, de 15 anos, morreu na madrugada deste domingo, 4, após ser baleado durante um assalto no bairro Itaim Paulista, zona leste da capital. O caso foi registrado como latrocínio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o jovem e seu primo foram abordados por dois homens em uma motocicleta, que anunciaram o assalto.

A vítima deixou o celular cair, e um dos criminosos efetuou um disparo que o atingiu. Em seguida, os criminosos fugiram. Ele foi socorrido por familiares à UPA Atualpa Girão Rabelo, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens feitas por câmeras de monitoramento da rua, divulgas pelo portal g1, mostram o adolescente caminhando, quando dois homens na motocicleta se aproximaram. A ação é rápida e dura menos de 10 segundos.

Violência e insegurança

Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o número de latrocínios diminuiu no primeiro trimestre deste ano na capital na comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 13 casos do tipo em 2025, 27,7% a menos que o registrado no mesmo período de 2024. Algumas destas ocorrência, no entanto, tiveram alta repercussão pelo grau de violência adotado pelos criminosos.

O delegado Josenildo Belarmino foi assassinado na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, em janeiro. Ele foi abordado na parte da manhã, quando estava de folga, e foi atingido por quatro disparos. Ele teve a arma e o celular levados.

O ciclista Vitor Medrado foi baleado e morto na frente do Parque do Povo, logo no início da manhã. Eles estava na calçada, montado na bicicleta, quando um dos criminosos chegou atirando à queima roupa.