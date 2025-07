Adolescente é morto um dia antes do aniversário ao tentar surpreender a namorada

Notícias do Brasil – Francisco Kennedy da Silva Rosa, de apenas 15 anos, foi brutalmente executado na noite da última segunda-feira (21), no bairro Parque Universitário, Zona Leste de Teresina (PI). O crime chocou a comunidade e revoltou familiares, especialmente por ter ocorrido um dia antes do aniversário de 16 anos do adolescente. Horas antes do assassinato, Francisco havia descoberto que seria pai e planejava contar a novidade à família como uma surpresa de aniversário.

Segundo relato da mãe, Keytiane de Maria da Silva, de 38 anos, o jovem saiu de casa levando uma manga para a namorada grávida quando foi surpreendido por criminosos. “Ele estava radiante com a notícia. Queria comemorar no dia seguinte, contando para todos que seria pai”, disse, emocionada.

O laudo da perícia apontou que Francisco foi atingido por mais de 15 disparos, a maioria concentrados na região da cabeça. Testemunhas relataram que quatro homens armados, em duas motocicletas, ordenaram que moradores se recolhessem antes de executar os tiros. Após o crime, o grupo fugiu sem ser identificado.

O pai do jovem, Marcos da Rocha Rosa, de 40 anos, garantiu que o filho não tinha qualquer envolvimento com atividades criminosas. “Francisco era um menino estudioso, respeitador, trabalhador. Sabemos que não era o alvo. Ele foi vítima de uma barbárie”, desabafou.

Francisco estudava no Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Gervásio Costa. Em nota de pesar, a direção da escola o descreveu como um aluno “dedicado, respeitoso e muito querido por colegas e professores”.

A família agora se agarra à esperança de justiça e promete cuidar do futuro neto com amor e dignidade. “Vamos criar esse bebê com todo o amor que tínhamos pelo Francisco. Nosso menino foi tirado de nós de forma covarde e sem explicação. Queremos justiça”, finalizou a mãe.