Adolescente esposa de prefeito de 65 anos rebate críticas da internet

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (5), a adolescente Kauane Rode Camargo, primeira-dama do município de Araucária (PR) e esposa do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Sem Partido), postou uma foto ao lado do seu amado nas redes sociais dando uma “cutucada” naqueles que criticaram a situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela primeira vez desde a repercussão do assunto, Kauane publicou uma foto com o prefeito Hissam no story do Instagram com a leganda “O que importa, sinceramente… É que não nos importamos!”.

Conforme a imprensa local, no dia 12 de abril o prefeito Hissam e a adolescente Kauane Rode apresentaram documentos exigidos pela lei para se casarem. Kauane completou 16 anos em 11 de abril deste ano. Hoje em dia a lei federal brasileira permite casamento de menores de idade a partir dos 16 anos, porém precisa que ocorra a permissão legal dos responsáveis.