Adolescente fica tetraplégico após queda durante treino de jiu-jitsu

Um adolescente identificado como Douglas Souza Braga, de 15 anos, ficou tetraplégico durante um treino de jiu-jitsu e está internado em estado grave em um hospital na Baixada Fluminense.

O adolescente sofreu uma lesão grave na coluna no dia 27 de julho após uma suposta queda no Centro de Treinamento Renan, em Japeri. A mãe do jovem disse que recebeu uma ligação dizendo que o filho tinha caído e por praticar desde os 8 anos, a responsável achou que não seria nada grave.

O instrutor do menino havia dito que seria uma “coisa boba” para mãe do menino, que é faixa laranja. De acordo com relatos, o adolescente estava treinando com um outro jovem de 18 anos e sem a supervisão do instrutor.

Após uma tomografia no hospital, foi confirmado que Douglas tinha ficado tetraplégico. A médica disse: ‘Mãe, não foi uma coisa boba. Eu nem sei como falar para vocês, mas o filho de vocês está tetraplégico”.

O Centro de Treinamento diz que lamenta a fatalidade e se solidariza com o aluno e a família. Além disso, afirma que seguem todas as regras da luta e normas de segurança.

Redação AM POST