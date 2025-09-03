Adolescente furta carro e atropela idoso durante fuga

Notícias do Brasil – Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo Grupo Tático Operacional (Gtop 45) após furtar um veículo e atropelar brutalmente um idoso na última sexta-feira (29/8), no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal.

Durante a fuga, o jovem atingiu a vítima, que estava em uma calçada comercial, causando ferimentos graves.

A ação policial resultou na localização do adolescente, que portava três porções de maconha, duas de crack e R$ 470 em espécie.

O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), onde foi autuado por tráfico de drogas e furto qualificado. O caso, registrado em vídeo, expõe a escalada de crimes envolvendo menores na capital.

Autoridades reforçam a gravidade do episódio, que soma violência urbana e narcotráfico. O idoso foi atendido em hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Investigações buscam apurar ligações do adolescente com redes criminosas.