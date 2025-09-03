A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Adolescente furta carro e atropela idoso durante fuga

Jovem de 16 anos foi preso com drogas e dinheiro durante perseguição policial no Núcleo Bandeirante.

Por Marcia Jornalist

03/09/2025 às 07:27

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo Grupo Tático Operacional (Gtop 45) após furtar um veículo e atropelar brutalmente um idoso na última sexta-feira (29/8), no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal.

PUBLICIDADE

Durante a fuga, o jovem atingiu a vítima, que estava em uma calçada comercial, causando ferimentos graves.

A ação policial resultou na localização do adolescente, que portava três porções de maconha, duas de crack e R$ 470 em espécie.

PUBLICIDADE

O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), onde foi autuado por tráfico de drogas e furto qualificado. O caso, registrado em vídeo, expõe a escalada de crimes envolvendo menores na capital.

Autoridades reforçam a gravidade do episódio, que soma violência urbana e narcotráfico. O idoso foi atendido em hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

LEIA MAIS: Homem fica ferido após capotar carro na avenida Coronel Teixeira em Manaus

Investigações buscam apurar ligações do adolescente com redes criminosas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Pará

Imprensa francesa critica COP30 em Belém por preços elevados de hospedagem 

Le Mondé destaca que altos custos de acomodação podem limitar participação.

há 9 minutos

Brasil

Jovem sequestrada é encontrada decapitada com mensagem ameaçadora do CV

Eduarda Rodrigues dos Santos, 22 anos, foi sequestrada e morta em Eunápolis.

há 21 minutos

Brasil

EUA pressionam bancos brasileiros a cumprirem sanções da Lei Magnitsky contra Moraes

o descumprimento pode acarretar sanções secundária

há 49 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 141 vagas de emprego para esta quarta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora

Brasil

Oficial de Justiça deixou de intimar suspeito por causa de lagartixas em interruptor da campainha

Servidor afirmou que presença de duas lagartixas representava risco de insalubridade e impediu a entrega da intimação.

há 1 hora