Brasil

Adolescente morre ao despencar 13 metros de toboágua; polícia investiga caso

O caso foi registrado como “morte suspeita”.

17/09/2025 às 01:00

Notícias do Brasil – A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de um adolescente de 15 anos, que caiu da parte superior da plataforma de acesso de um complexo de toboáguas no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, em São Paulo, na tarde de segunda-feira, 15. O caso foi registrado como “morte suspeita”. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de Campos do Jordão (SP), estava no parque com a família. A queda aconteceu de uma altura de aproximadamente 13 metros, por volta das 12h.

A polícia requisitou ao Instituto Médico Legal (IML) a guia da autópsia do jovem. Imagens de câmeras de segurança do parque também foram enviadas à polícia, que tenta determinar como o acidente ocorreu. Um advogado do parque que esteve na Delegacia de Olímpia na tarde de segunda-feira informou que, após o acidente, o jovem foi socorrido imediatamente por uma equipe local e levado de ambulância do próprio parque à Santa Casa de Olímpia, onde acabou morrendo. O corpo do jovem foi enviado ao IML de Barretos, cidade vizinha.

O parque aquático Thermas dos Laranjais é um dos maiores da América Latina. Em nota, o parque lamentou o ocorrido e disse estar prestando todo apoio aos parentes das vítimas. “O Thermas dos Laranjais lamenta profundamente o incidente ocorrido nesta segunda-feira, que resultou no falecimento de um visitante de 15 anos”, diz a nota. Ainda segundo o comunicado, assim que tomou conhecimento do ocorrido, o parque acionou uma equipe “que prestou imediatamente os primeiros socorros, seguindo todos os protocolos de emergência”.

“Neste momento de dor, a prioridade é oferecer toda assistência necessária à família do adolescente. A direção do parque se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das circunstâncias do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso incondicional com a segurança de nossos visitantes, que sempre foi e continuará sendo o maior valor do Thermas dos Laranjais.”

Estadão Conteúdo

