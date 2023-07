Adolescente morre após perder o controle da bicicleta ao descer ladeira e bater cabeça contra poste

Um adolescente, identificado como Jadson Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu, na noite desse domingo (23), após perder o controle da bicicleta em que estava durante a descida da ladeira e bater com a cabeça em um poste de energia elétrica na Rua 26 de Junho, em Rio Branco, no Acre.

De acordo com a Polícia Militar, o menino estava acompanhado de uma colega de 14 anos, ainda não identificada, na garupa da bike no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima e encaminhá-la para uma unidade hospitalar, mas Jadson veio a óbito logo após dar entrada no local.

Já a garota que estava com ele foi socorrida apenas com fortes dores na cabeça. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

