Adolescente se pronuncia sobre vídeo de orgia em ônibus abandonado; veja o que ela disse

Caso viral em Cascavel (PR) gera investigação da Polícia Civil e debates sobre privacidade e consentimento.

Por Marcia Jornalist

11/09/2025 às 07:48

Notícias do Brasil – A adolescente que aparece em um vídeo polêmico, onde seis jovens praticam sexo coletivo em um ônibus abandonado no bairro Morumbi, em Cascavel (PR), se manifestou após a viralização das imagens.

Em um desabafo, ela revelou que autorizou a filmagem, mas não esperava que o conteúdo fosse divulgado publicamente.

“Eu não sabia que os piá iriam soltar esse vídeo. Fui vítima entre eles e não tenho culpa do que fizeram”, declarou a jovem, que enfatizou seu desejo de retomar uma vida normal. Ela reconheceu sua responsabilidade por ter permitido a gravação, mas ressaltou que é apenas uma adolescente e que todos cometem erros.

O caso, que chamou a atenção nas redes sociais, gerou piadas e comentários de internautas. É importante destacar que compartilhar conteúdo pornográfico que envolva menores de 18 anos é crime, e a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) já iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pelo vazamento e apurar se a jovem foi dopada antes do ato.

Quatro dos seis adolescentes já foram identificados e serão ouvidos, assim como seus responsáveis.

LEIA MAIS: Saiba quem é a jovem que teve a cabeça esmagada por ônibus durante acidente na Zona Norte de Manaus

A PCPR também investigará a possível ingestão de bebidas alcoólicas durante o evento, que, segundo informações preliminares, envolveu jovens de aproximadamente 15 anos, todos alunos da mesma escola.

