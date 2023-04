Adolescente suspeito de elaborar ataque em escola é apreendido pela polícia do RS

Redação AM POST

Nessa terça-feira, 11, um adolescente de 14 anos foi apreendido pela polícia por suspeita de elaborar um ataque a uma escola no município de Maquiné, no Rio Grande do Sul. A identidade de todos os envolvidos é preservada pela Polícia Civil em respeito ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A operação foi feita por agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), da Polícia Civil, e policiais militares do 8º Batalhão da Brigada Militar. Devido ao grande volume de material com conteúdo neonazista encontrado na residência do menino, os pais também foram presos em flagrante por apologia ao nazismo e associação criminosa.

Os três foram encaminhados à delegacia de Capão da Canoa (RS) e os adultos devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, 12. O Ministério Público ainda deverá se pronunciar à Justiça sobre uma possível internação do adolescente.

De acordo com o delegado Marco Antônio de Souza, do grupamento de operações especiais da Core, a Polícia Civil gaúcha foi alertada por colegas do Paraná a partir da apreensão de outro adolescente, também na terça-feira. Investigando o material encontrado com o paranaense, os agentes descobriram a ligação com o gaúcho. O menino planejava atacar a escola em que estava matriculado, em Maquiné.

Entre os instrumentos encontrados na casa estão capacete, luvas, botas, roupa blindada, um cutelo, facas, canivetes, uma soqueira e simulacros de armas de fogo. Havia também uma balaclava com estampa semelhante a usada em outros ataques a escolas.

Ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa, a polícia encontrou bandeiras nazistas e imagens de Adolf Hitler e de Benito Mussolini. A quantidade do material e o fato de ele não estar escondido levou os agentes suspeitar de que os pais fossem coniventes com a prática de nazismo do filho.