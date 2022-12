Adolescentes e criança de 5 anos morrem eletrocutados após queda de fio de alta tensão

Redação AM POST

Os adolescentes Kelvin Michel Madureira de Andrade, de 14 anos, Karina Madureira da Silva, 17, e a menina Sophia Emanuelly Batista Madureira, 5, morreram eletrocutados na noite desta sexta-feira (9), em Ceilândia, no Distrito Federal após a queda de um fio de alta tensão que os atingiu.

As três vítimas eram da mesma família. Um morador do local, que é eletricista, tentou socorrer o adolescente de 14 anos, utilizando um pedaço de madeira para afastá-lo do fio, até a chegada do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Quando os militares chegaram no local, solicitaram que a concessionária Neoenergia desligasse a energia do cabeamento que havia caído, e iniciaram uma manobra de reanimação cardiopulmonar (RCP) no jovem. No entanto, após 50 minutos de RCP foi declarado o óbito do adolescente.

As outras duas vítimas, que sofreram choque elétrico, foram atendidas após o desligamento da energia. Segundo o CBMDF, a adolescente de 15 anos e a criança estavam inconscientes, sem sinais vitais e com ferimentos incompatíveis com a vida, sendo declaradas em óbito no local.

Segundo as irmãs de Kelvin, o jovem teria ido ao terminal buscar Karina e Sophia no momento do acidente. Na tentativa de salvar a criança e a adolescente de 17 anos, que acabou morrendo abraçada com a pequena.

Um carro também foi atingido pelo fio de energia. Conforme os bombeiros, o motorista chegou a sair do veículo para tentar socorrer os pedestres, mas acabou sendo atingido pelo choque.

Por não ter perdido a consciência, o homem conseguiu se afastar. Ele foi socorrido pelos bombeiros e transportado orientado e estável ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação médica.

Em nota, a concessionária de energia informou que “lamenta o acidente ocorrido em Ceilândia” e que “a empresa está apurando as causas da ocorrência e auxiliando as autoridades competentes”.