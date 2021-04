Adolescentes são atropelados e motivação seria uma camisa de time

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma jovem de 15 anos e um amigo foram atropelados em Goiânia, Goiás. O motivo seria por causa da camisa do Goiás Esporte Clube que o menino estava usando. Os criminosos, que seriam torcedores de time rival mandaram o garoto tirar a camisa antes de um segundo carro atropelar os jovens.

O incidente aconteceu no último domingo (11). Os suspeitos evadiram o local sem prestar socorro algum às vítimas do atropelamento. Crime foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens dos dispositivos foram divulgadas nesta sexta-feira (16).

Os familiares da garota disseram que ela não torce para nenhum time de futebol e o amigo dela, que é torcedor do Goiás, não participa de torcida organizada. A adolescente foi socorrida no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) com ferimentos graves na cabeça. O amigo dela também foi atendido e não corre perigo.

Depois de passar cinco dias internada, A família da adolescente, que recebeu alta na última sexta-feira (16), registrou boletim de ocorrência do suposto crime.

Uma tia da garota disse que o atropelamento foi criminoso e clama por justiça. Ela diz que a família deseja descobrir os autores do crime porque sua sobrinha quase morreu.

*Fonte: Metrópoles