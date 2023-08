Advogada é presa após entrar em presídio com drogas escondidas no corpo

Uma advogada, identificada como Erica Fernanda, de 31 anos, foi presa, nessa terça-feira (8), após tentar entrar dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, com cerca de 100 gramas de drogas nas partes íntimas. As substâncias foram encontradas durante uma inspeção no scanner corporal.

Segundo informações da Polícia Penitenciária, a suspeita iria prestar atendimento a um cliente no presídio. A corporação revelou que a advogada carregava cerca de 90 g de maconha e 25 g de cocaína nas “cavidades naturais”.

Erica Fernanda foi encaminha à 30ª Delegacia de Polícia Civil, em São Sebastião.

Redação AM POST