A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Advogado do Rumble pressiona Senado por votação do impeachment de Moraes

Em publicação nas redes sociais, De Luca recordou quando Alcolumbre declarou que “nem com 81 assinaturas” pautaria o pedido.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 22:48

Notícias do Brasil – O advogado Martin de Luca, representante da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media Group, criticou publicamente a postura do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), em relação ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE

Leia mais: População em Jutaí incendeia casa de mulher que jogou água fervente em criança

Em publicação nas redes sociais neste sábado (9), De Luca recordou quando Alcolumbre declarou que “nem com 81 assinaturas” pautaria o pedido. No entanto, sua posição mudou no dia seguinte, quando o senador disse que o pedido seria analisado “com seriedade e responsabilidade”.

PUBLICIDADE

De Luca associou a mudança de postura à repercussão em manchetes e a uma “pressão internacional”, que, segundo ele, “podem fazer milagres”. O advogado afirmou que o Senado brasileiro “agora tem maioria pedindo a remoção de Moraes” e que “cada dia de atraso sinaliza que um homem é intocável e causa dano irreparável às instituições brasileiras”.

A pressão por parte de De Luca ocorre em meio a um cenário político tenso, com crescente apoio entre senadores para a abertura do processo de impeachment de Moraes, acusado de abuso de poder e decisões controversas.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

População em Jutaí incendeia casa de mulher que jogou água fervente em criança

Testemunhas relataram que a mulher, irritada com o barulho da criança, teria fervido uma panela de água e despejado o líquido na vítima.

há 29 minutos

Brasil

ApexBrasil omite gastos com evento de Janja e estilistas em Paris

Estavam presentes também a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

há 1 hora

Manaus

Mutirão de escoteiros e Semulsp retira mais de 50 sacos de lixo no Porto de São Raimundo

Durante a atividade, os jovens conheceram de perto a rotina dos servidores da Semulsp.

há 2 horas

Pará

Tromba d’água impressiona moradores no rio Amazonas, no Pará

Apesar do impacto visual, não houve registro de danos materiais ou feridos.

há 2 horas

Polícia

Polícia Federal prende procurador suspeito de abusar da filha de 8 meses

A prisão ocorreu durante a Operação Kore 32, que investiga crimes de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantil.

há 2 horas