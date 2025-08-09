Advogado do Rumble pressiona Senado por votação do impeachment de Moraes

Notícias do Brasil – O advogado Martin de Luca, representante da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media Group, criticou publicamente a postura do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), em relação ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em publicação nas redes sociais neste sábado (9), De Luca recordou quando Alcolumbre declarou que “nem com 81 assinaturas” pautaria o pedido. No entanto, sua posição mudou no dia seguinte, quando o senador disse que o pedido seria analisado “com seriedade e responsabilidade”.

De Luca associou a mudança de postura à repercussão em manchetes e a uma “pressão internacional”, que, segundo ele, “podem fazer milagres”. O advogado afirmou que o Senado brasileiro “agora tem maioria pedindo a remoção de Moraes” e que “cada dia de atraso sinaliza que um homem é intocável e causa dano irreparável às instituições brasileiras”.

A pressão por parte de De Luca ocorre em meio a um cenário político tenso, com crescente apoio entre senadores para a abertura do processo de impeachment de Moraes, acusado de abuso de poder e decisões controversas.