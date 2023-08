Advogado é executado a tiros em emboscada armada por cliente

Um advogado, identificado como Charlesman da Costa Silvano, de 37 anos, foi executado a tiros em uma emboscada armada por um cliente, identificado como Gilberto Gomes de Oliveira, na cidade de Alexânia, em Goiás, no sábado (12). O homem era funcionário da prefeitura da cidade, além de ser primo do prefeito, Allysson Silva Lima.

De acordo com informações da Polícia Civil, Silvano teria sido atraído para uma emboscada. Durante as buscas pelos suspeitos, três pessoas foram baleadas e uma delas morreu. O suposto mandante foi preso e o motivo do crime seria passional.

Segundo as diligências, quando Oliveira estava preso, o advogado teria tido um caso com a mulher dele. Mensagens encontradas no celular da vítima mostraram que o homem marcou um encontro com Silvano no local em que ele foi morto.

Ao chegar no local em seu carro, ambos discutiram e o acusado atirou ao menos sete vezes contra Silvano. Em seguida, o homem foi visto fugindo em uma moto vermelha, mas foi encontrado escondido na casa de sua mãe.

Redação AM POST