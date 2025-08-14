Advogado é surpreendido com agressão enquanto ocorre leitura do MP

Notícias do Brasil – Um advogado que participava de uma audiência de custódia virtual realizada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) foi surpreendido com um tapa no rosto durante o procedimento. O episódio teria ocorrido no fim de julho deste ano.

PUBLICIDADE

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o advogado aparece no canto superior direito da tela, quando uma mulher de cabelos loiros se aproxima. Logo depois, ela sai do quadro e o advogado é atingido repentinamente. É possível ver que ele tenta se defender, mas a agressão é visível.

Leia também: Adolescente de 14 anos fica em estado grave após queda no Bumbódromo de Parintins

PUBLICIDADE

O incidente coincide com a leitura do parecer do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Após o tapa, o advogado tenta manter a postura natural diante da audiência virtual.

O TJ-GO informou que não foi possível confirmar a veracidade do vídeo nem os detalhes da audiência, já que faltam informações essenciais, como o número do processo. A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) possui um advogado com o mesmo nome do profissional no vídeo, mas não foi possível contatá-lo.