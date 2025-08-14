A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Advogado é surpreendido com agressão enquanto ocorre leitura do MP

Audiência de custódia virtual em Goiás registra agressão a advogado; vídeo do momento circula nas redes sociais.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 20:55

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um advogado que participava de uma audiência de custódia virtual realizada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) foi surpreendido com um tapa no rosto durante o procedimento. O episódio teria ocorrido no fim de julho deste ano.

PUBLICIDADE

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o advogado aparece no canto superior direito da tela, quando uma mulher de cabelos loiros se aproxima. Logo depois, ela sai do quadro e o advogado é atingido repentinamente. É possível ver que ele tenta se defender, mas a agressão é visível.

Leia também: Adolescente de 14 anos fica em estado grave após queda no Bumbódromo de Parintins

PUBLICIDADE

O incidente coincide com a leitura do parecer do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Após o tapa, o advogado tenta manter a postura natural diante da audiência virtual.

O TJ-GO informou que não foi possível confirmar a veracidade do vídeo nem os detalhes da audiência, já que faltam informações essenciais, como o número do processo. A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) possui um advogado com o mesmo nome do profissional no vídeo, mas não foi possível contatá-lo.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Queima de fogos simultânea em Manaus é associada a facção

Queimas de fogos foram registradas em diversos bairros e teriam relação com suposta comemoração de facção criminosa.

há 13 minutos

Amazonas

AM POST é reconhecido como um dos 5 maiores portais de notícias do Amazonas em ranking de performance digital

O levantamento, realizado entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025, avaliou 406 páginas.

há 29 minutos

Mundo

Colírio que melhora visão de perto sem óculos é aprovado nos EUA

Os resultados mostraram que o VIZZ melhora a visão de perto em apenas 30 minutos, com duração de até 10 horas.

há 48 minutos

Mundo

EUA enviam forças militares ao Caribe Sul contra cartéis latino-americanos

O Departamento de Defesa dos EUA começou a mobilizar tropas e equipamentos militares, incluindo aviões e navios de guerra.

há 1 hora

Polícia

Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Manacapuru

Corpo masculino é encontrado boiando no Lago do Maniquara.

há 1 hora