Advogado-geral da União tem visto revogado pelos EUA

Notícias do Brasil – O governo dos Estados Unidos revogou o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, segundo informações da agência Reuters divulgadas nesta segunda-feira (22/9). Fontes de Washington indicam ainda que outros cinco representantes do governo brasileiro ou do Judiciário podem ter seus vistos cancelados, embora os nomes ainda não tenham sido oficialmente divulgados.

A medida se soma à decisão de julho, quando os EUA suspenderam os vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e de outros sete integrantes da Corte, incluindo Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também foi afetado, enquanto os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux não tiveram restrições aplicadas.

Mais cedo, o Departamento do Tesouro americano incluiu Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, nas sanções da Lei Global Magnitsky, que já atingem o ministro desde julho. A decisão ocorre poucos dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.

A Advocacia-Geral da União (AGU) foi procurada para comentar a revogação do visto, mas ainda não se pronunciou.

