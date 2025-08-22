A notícia que atravessa o Brasil!

Advogado Jeffrey Chiquini afirma que PF investigou ministro Mendonça

O defensor descreveu a investigação do ministro nesta sexta-feira, 22.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 12:09 - Atualizado em 22/08/2025 às 12:14

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O advogado Jeffrey Chiquini, que integra a defesa do ex-assessor especial da Presidência Filipe Martins, afirmou nesta sexta-feira (22) que a Polícia Federal (PF) investigou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Em entrevista ao programa Oeste com Elas, Chiquini questionou: “Precisamos saber, o Brasil quer saber: a PF investigou o ministro André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar?”.

O relatório final da PF, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), faz menções ao ministro Mendonça. Segundo o advogado, a investigação ocorreu quando Mendonça ficou responsável por um mandado de segurança protocolado por Chiquini, que buscava garantir direitos de seu cliente e suspender o andamento de processos que discutiam nulidades.

Durante a análise, a PF encontrou, em buscas na residência de Bolsonaro, mensagens de Eduardo comemorando fatos que teriam levado à investigação de Mendonça. O relatório sugere que a apuração teve o objetivo de verificar se o ministro e integrantes da família Bolsonaro teriam atuado para favorecer uma suposta fraude processual.

Chiquini afirmou que a investigação representa uma mudança no cenário jurídico, evidenciando que magistrados passaram a ser investigados sob suspeita de favorecer defesas ou interferir no andamento de processos. “Essa ditadura escalou de um jeito que o ministro foi investigado para saberem se iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo”, disse.

Leia mais: Segunda condenação de Carla Zambelli deve ser confirmada pelo STF nesta sexta

