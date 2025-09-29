Advogado João Neto anuncia reconciliação e noivado com ex após denúncia de agressão

Notícias do Brasil – O advogado e influencer João Neto revelou que reatou o relacionamento com Andreina Bernardo Santos, após ela tê-lo denunciado anteriormente por violência doméstica. A informação foi dada durante entrevista ao podcast “Snider Cast”, na qual também foi exibido um vídeo de Andreina negando que tenha sido agredida por João.

No registro apresentado, Andreina afirma que o episódio que motivou a denúncia teria sido um acidente. “O fato é que original essa situação foi um acidente, ambos caímos e no calor do momento tomada por raiva e nervosismo, acabei afirmando de forma precipitada que havia sido vítima de violência doméstica, o que não condiz com a verdade”, diz na gravação. Ela acrescenta que “pessoas mal intencionadas” teriam distorcido sua fala para prejudicar a imagem do companheiro. “Infelizmente, pessoas mal intencionadas se aproveitaram dessa fala impensada para distorcer os fatos e prejudicar a imagem do meu marido, que sempre me tratou com respeito e carinho”, enfatiza.

Durante a entrevista, João Neto confirmou não apenas a reconciliação, como também o noivado com Andreina. “Voltamos… Eu noivei com ela. Tô noivo dela”, declarou. A reaparição pública do casal ocorreu no contexto da divulgação do “Snider Cast”, que reuniu os relatos e a manifestação dos dois sobre o caso, agora tratado por eles como um mal-entendido derivado do momento de tensão.

Sem apresentar mais detalhes sobre os desdobramentos do processo, João e Andreina limitaram-se a reforçar que retomaram a relação e que pretendem seguir juntos após o anúncio do noivado.