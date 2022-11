Advogado morre afogado durante confraternização em flutuante

Redação AM POST

O corpo de um advogado que não teve o nome divulgado, de 40 anos, foi encontrado no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no norte goiano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima participava de uma confraternização com amigos em um estabelecimento flutuante, quando desapareceu. A suspeita é que ele tenha caído e se afogado.

O caso aconteceu na sexta-feira, 28, mas o corpo só foi encontrado no sábado, 29. De acordo com a corporação, as pessoas que estavam com o homem no local informaram que o homem não sabia nadar.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado a cerca de 13 metros de profundidade. As buscas da guarnição duraram cerca de 40 minutos.

Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceilândia emitiu uma nota de pesar ao advogado. “Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos”, escreveu.

Com informações de metrópoles*