Advogado Nelson Wilians se recusa a assinar compromisso de dizer a verdade na CPMI do INSS

Durante o depoimento, Wilians negou conhecer o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”.

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 11:47 - Atualizado em 18/09/2025 às 12:53

Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Notícias do Brasil – O advogado Nelson Wilians gerou polêmica nesta quinta-feira (18/9) ao ser ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS. Ele se recusou a assinar o termo de compromisso de dizer a verdade, direito assegurado por habeas corpus concedido pelo STF.

Durante o depoimento, Wilians negou conhecer o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”. “É importante, e eu quero destacar para vocês de maneira categórica. Eu não conheço o Careca do INSS. Guardem isso. Eu, Nelson Wilians, não conheço o Careca do INSS. Eu só vim ter conhecimento desta figura e deste nome a partir das notícias”, declarou.

Por outro lado, o advogado admitiu conhecer Maurício Camisotti desde 2015. “Minha relação com Maurício Camisotti: esse eu conheço desde 2015. Ele me foi apresentado por um amigo em comum. Ele é uma pessoa de bem, assim como eu. Minha relação com ele era profissional e passou para amizade”, afirmou. Camisotti é apontado como um dos beneficiários finais das fraudes no INSS, envolvendo associações que aplicavam descontos indevidos em aposentadorias.

Relatórios do Coaf indicam que o escritório de Wilians movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas entre 2019 e 2024, incluindo um pagamento de R$ 15 milhões a Camisotti, que o advogado diz se referir à compra de um terreno.

A Polícia Federal também identificou bens de luxo ligados a Wilians, como carros esportivos, relógios caros, obras de arte e dinheiro em espécie, além de veículos usados por Antunes registrados em nome de empresas do advogado, reforçando suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Mesmo sem ter sido denunciado formalmente, Wilians é considerado peça-chave na investigação. A CPMI continua apurando se ele deu suporte jurídico e financeiro ao esquema que desviou bilhões da Previdência Social.

