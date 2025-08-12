A notícia que atravessa o Brasil!

Agência ignora pedidos sobre transparência dos gastos de desfile organizado por Janja em Paris

ApexBrasil descumpre prazos da Lei de Acesso à Informação e omite dados de evento com presença de Brigitte Macron.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 06:30

Notícias do Brasil – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) não respondeu aos pedidos da imprensa para divulgar os custos do desfile de moda “Brasil, Criativo por Natureza”, realizado em 4 de junho no Café de l’Homme, em Paris. O evento, idealizado pela primeira-dama Janja da Silva, contou com a presença da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e apresentou criações de cinco marcas brasileiras.

O portal Poder360 informou ter protocolado, em 1º de julho, solicitação de informações sobre os gastos do desfile e do Fórum Econômico Brasil-França, realizado na mesma viagem. Pela Lei de Acesso à Informação (LAI), a Apex teria até 21 de julho para responder ou prorrogar o prazo, mas não houve retorno.

O pedido incluía valores totais, lista de convidados custeados com verba pública, despesas de transporte, hospedagem e alimentação, além de cópias de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

Para a diretora da Transparência Brasil, Marina Atoji, ignorar o pedido da imprensa representa uma ilegalidade. Atualmente, a Apex é presidida pelo ex-senador Jorge Viana (PT-AC).

O desfile integrou ações de promoção internacional da moda brasileira, reunindo estilistas como Catarina Mina (CE), Flavia Aranha (SP), Ângela Brito (RJ), Neriage (SP) e Marina Bitu (CE).

