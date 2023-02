Alckmin aplica vacina bivalente contra a Covid-19 no braço de Lula

Redação AM POST*

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos primeiros brasileiros a receber a vacina bivalente contra a covid-19, da Pfizer, nesta segunda-feira, 19. Geraldo Alckmin, vice-presidente, foi o responsável por aplicar a dose, já que também é médico. O evento foi transmitido ao vivo no Centro de Saúde Guará, em Brasília e marca o início da vacinação com o imunizante no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vacina bivalente é capaz de imunizar contra mais de uma versão de um vírus de uma só vez, como por exemplo, a Ômicron. Para que isso seja feito, a tecnologia usada é a do mRNA com dois códigos genéticos. No caso da Pfizer, são usados os códigos da cepa original do coronavírus e o da variante Ômicron, predominante nas infecções mais recentes.

“Daqui para frente, a hora que vocês lerem um aviso, virem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio ou na internet que está dando vacina no bairro de vocês, na vila de vocês, na cidade de vocês, pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis”, disse Lula.

“Se tiver vacina, vá lá tomar a vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. A vacina é uma garantia de vida”, completou.