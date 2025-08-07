A notícia que atravessa o Brasil!

Alcolumbre resiste e descarta pautar impeachment de Alexandre de Moraes no Senado

Após bloqueio do plenário por senadores da oposição, presidente do Senado reafirma que não cederá a ameaças e tenta retomar normalidade das atividades legislativas.

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 10:28

foto: Agência Senado

Notícias do Brasil – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta quarta-feira (6) que não colocará em votação o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo diante da pressão exercida por senadores da oposição. Desde a última terça-feira (5), parlamentares contrários à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro ocupam a Mesa Diretora do plenário em protesto, paralisando as atividades legislativas da Casa.

Em reunião com líderes partidários na Residência Oficial do Senado, Alcolumbre declarou que não aceitará chantagens nem ameaças para conduzir a pauta do Congresso. O presidente do Senado também tentou negociar a desocupação do plenário, com o objetivo de restabelecer o funcionamento da Casa.

O movimento oposicionista cobra a apreciação do pedido de afastamento de Moraes, que é relator das ações penais contra Bolsonaro no STF. A indicação do magistrado como alvo de um processo de impeachment ganhou força entre aliados do ex-presidente após a decisão que autorizou a conversão da prisão preventiva de Bolsonaro em prisão domiciliar, motivada por investigações envolvendo tentativa de golpe de Estado.

Apesar da pressão, Alcolumbre foi firme ao manter a posição de não pautar o processo contra Moraes. A manifestação dos senadores tem dificultado o andamento de votações e compromissos legislativos, e a expectativa é de que os próximos dias sejam marcados por novas rodadas de negociação entre os blocos.

Nos bastidores, a avaliação de líderes da base aliada é que ceder à pressão da oposição poderia abrir um precedente perigoso e politizar ainda mais a relação entre os Poderes. Já a oposição promete manter os protestos até que o Senado se posicione sobre o pedido de impeachment do ministro.

A crise no Senado reflete o clima de tensão institucional entre Legislativo e Judiciário e se soma às incertezas políticas geradas em torno do processo judicial que envolve o ex-presidente Bolsonaro.

