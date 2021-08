Alexandre de Moraes abre inquérito contra organizadores de manifestações em 7 de setembro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou abertura de um inquérito contra pessoas que organizavam manifestações em Brasília no feriado de 7 de setembro deste ano. Ele atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além do deputado federal Ottoni de Paula, estão Sérgio Reis, o cantor Eduardo Oliveira Araújo, os empresários Turíbio Torres e Alexandre Urbano Raitz Petersen, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como ‘Zé Trovão’, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja Antonio Galvan, além de Wellington Macedo de Souza, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm.

Moraes afirma que a convocação para o protesto “extrapola os direitos à livre expressão e instiga a população, por meio de redes sociais, a praticar atos criminosos e violentos”.

Na determinação, o magistrado ainda proibiu que essas pessoas se aproximem da Praça dos Três Poderes, devendo manter distância de pelo menos um quilômetro. Os investigados também deverão ter as suas contas nas redes sociais bloqueadas, de acordo com a decisão do ministro. Eles também estão proibidos de se comunicarem entre si.

