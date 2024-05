Alexandre de Moraes anuncia substituição de urnas no RS

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, anunciou, nesta quinta-feira (9), todas as urnas eletrônicas de Rio Grande do Sul, que foram danificadas pela enchente, serão substituídas. O Estado já registra 107 mortes, em virtude das chuvas, 136 desaparecidos, 374 feridos e milhares de desabrigados.

Além disso, de acordo com o presidente do TSE, a Corte vai rodar a folha de pagamento de servidores gaúchos para não haver atraso de salários, visto que o Tribunal Regional Eleitoral do RS está paralisado.

“Reiteramos nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul”, declarou Moraes, durante sessão plenária.

Nesta semana, Moraes já determinou a suspensão dos prazos processuais no Estado e prorrogou o prazo para fechamento do castro eleitoral no RS. O presidente do TSE agradeceu o trabalho de funcionários da Corte, em Brasília, na coleta de doações.

Segundo Moraes, já são toneladas de mantimentos recolhidos e enviados ao RS. “É de extrema importância essa somatória de auxílio de todos os brasileiros ao povo do Rio Grande do Sul”, disse Moraes.