Alexandre de Moraes autoriza desbloqueio das redes sociais de Capitão Assumção

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio das redes sociais do deputado estadual Capitão Assumção (PL-ES). A decisão, expedida em 30 de julho, foi celebrada pela defesa como garantia da liberdade de expressão do parlamentar, eleito por quase 100 mil eleitores no Espírito Santo.

Capitão Assumção retomou suas publicações na rede social X neste mês, criticando novamente tanto Alexandre de Moraes quanto o ministro Flávio Dino. O advogado Fernando Carlos Dilen afirmou ao portal g1 que a decisão representa a retomada do direito de manifestação do deputado e da vontade de seus eleitores.

Em dezembro de 2022, Assumção foi alvo de investigação da Polícia Federal por suposta participação em milícia digital e financiamento de atos antidemocráticos. Na ocasião, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu o deputado de acessar redes sociais. Mesmo assim, ele publicou em janeiro de 2023 um vídeo sobre os incidentes do 8 de janeiro.

Em 28 de fevereiro de 2024, Capitão Assumção chegou a ser preso por ordem de Moraes, acusado de atentado ao Estado Democrático de Direito, mas a Assembleia Legislativa do Espírito Santo reverteu a detenção por 24 votos a 4, com base na inviolabilidade garantida a parlamentares pelo artigo 51 da Constituição Estadual. Ele foi solto em 7 de março.

Eleito deputado estadual em 2018 com 27.744 votos, Assumção foi reeleito em 2022 com 98.669 votos. Sua trajetória militar começou em 1977 e passou por cursos de sargento e oficial até 1994.

