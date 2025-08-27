A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Alexandre de Moraes autoriza desbloqueio das redes sociais de Capitão Assumção

Deputado estadual do Espírito Santo retoma publicações após restrição desde 2022.

Por Fernanda Pereira

27/08/2025 às 13:28

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio das redes sociais do deputado estadual Capitão Assumção (PL-ES). A decisão, expedida em 30 de julho, foi celebrada pela defesa como garantia da liberdade de expressão do parlamentar, eleito por quase 100 mil eleitores no Espírito Santo.

PUBLICIDADE

Capitão Assumção retomou suas publicações na rede social X neste mês, criticando novamente tanto Alexandre de Moraes quanto o ministro Flávio Dino. O advogado Fernando Carlos Dilen afirmou ao portal g1 que a decisão representa a retomada do direito de manifestação do deputado e da vontade de seus eleitores.

Em dezembro de 2022, Assumção foi alvo de investigação da Polícia Federal por suposta participação em milícia digital e financiamento de atos antidemocráticos. Na ocasião, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu o deputado de acessar redes sociais. Mesmo assim, ele publicou em janeiro de 2023 um vídeo sobre os incidentes do 8 de janeiro.

PUBLICIDADE

Em 28 de fevereiro de 2024, Capitão Assumção chegou a ser preso por ordem de Moraes, acusado de atentado ao Estado Democrático de Direito, mas a Assembleia Legislativa do Espírito Santo reverteu a detenção por 24 votos a 4, com base na inviolabilidade garantida a parlamentares pelo artigo 51 da Constituição Estadual. Ele foi solto em 7 de março.

Eleito deputado estadual em 2018 com 27.744 votos, Assumção foi reeleito em 2022 com 98.669 votos. Sua trajetória militar começou em 1977 e passou por cursos de sargento e oficial até 1994.

Leia mais: Filha de fotógrafo demitido do Estadão após flagrar Moraes fazendo gesto obsceno se manifesta nas redes sociais

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Preso do 8 de Janeiro é levado algemado ao velório da avó; veja vídeo

Após repercussão, Secretaria de Administração Penitenciária do DF autoriza escolta para funeral.

há 5 minutos

Brasil

Laudo indica que Zambelli pode permanecer presa na Itália

Deputada enfrenta processos de extradição ao Brasil, apesar de doenças crônicas.

há 11 minutos

Política

PT prepara ampla cobertura para julgamento final de Bolsonaro no STF

Partido transmitirá sessões ao vivo na TVPT e redes sociais.

há 16 minutos

Polícia

Urgente: Ex vereador é baleado e filho é morto a tiros dentro de carro em atentado no interior do Amazonas

Ataque na Avenida Amazonas gerou comoção.

há 34 minutos

Manaus

Casal ‘sem vergonha’ é flagrado fazendo sexo na praia da Ponta Negra, em Manaus; veja

Cena inusitada gera polêmica e chama atenção dos frequentadores da praia.

há 56 minutos