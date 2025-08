Alexandre de Moraes autoriza saída temporária de Daniel Silveira para fisioterapia

Notícias do Brasil – O ministro lexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (5) que o ex-deputado federal Daniel Silveira deixe temporariamente o presídio onde está detido, em Magé (RJ), para realizar sessões de fisioterapia. A decisão atende a um pedido da defesa do ex-parlamentar, que alegou a falta de estrutura adequada para o tratamento na unidade prisional.

De acordo com os advogados, Silveira passou recentemente por uma cirurgia no joelho e necessita de acompanhamento de reabilitação especializado. Moraes considerou os documentos apresentados suficientes para justificar a saída temporária. “Verifico que Daniel Lúcio da Silveira possui a necessidade de realização de tratamento pós-cirúrgico fora da unidade prisional onde se encontra custodiado”, afirmou o ministro em despacho.

A autorização, no entanto, impõe condições: Silveira deverá informar previamente ao STF as datas das sessões, apresentar comprovantes da realização dos procedimentos em até 24 horas e retornar ao presídio após cada atendimento.

Daniel Silveira foi condenado em 2023 pelo próprio STF a oito anos e nove meses de prisão por tentar impedir o livre exercício dos poderes e por coação no curso do processo. Ele ficou conhecido por ataques públicos e ameaças aos ministros da Corte. Em dezembro de 2024, perdeu o benefício do livramento condicional após descumprir medidas cautelares, incluindo o recolhimento domiciliar noturno.

Atualmente, o ex-parlamentar cumpre pena na unidade prisional de Magé, no Rio de Janeiro.