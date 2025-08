Alexandre de Moraes autoriza visitas de filhos e familiares a Bolsonaro em prisão domiciliar

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (6/8) que filhos, netos, netas e cunhadas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possam visitá-lo enquanto ele cumpre prisão domiciliar. A decisão permite o acesso dos familiares sem necessidade de comunicação prévia, mas reforça o cumprimento das restrições já impostas anteriormente pela Corte.

Entre as medidas que continuam válidas estão a proibição do uso de celulares, tanto por Bolsonaro quanto por visitantes, além da vedação à gravação de vídeos ou registros da visita. A flexibilização se aplica apenas a parentes; solicitações de aliados e políticos, como deputados e senadores, ainda precisam ser formalizadas e analisadas caso a caso pelo relator.

Leia mais: Prisão domiciliar de Bolsonaro gera desconforto no STF e pode ser revertida

A prisão domiciliar foi determinada após Bolsonaro aparecer, via viva-voz, em um vídeo divulgado nas redes sociais por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante manifestação em Copacabana. A fala, considerada uma violação das medidas cautelares, levou Moraes a agravar a situação do ex-presidente, proibindo qualquer uso de celular, direto ou indireto.

A Polícia Federal também investiga a possível coordenação de Bolsonaro na publicação do vídeo. Um novo aparelho celular foi apreendido com o ex-presidente e está sob perícia. Dependendo do conteúdo, o senador Flávio Bolsonaro pode ser investigado por tentativa de obstrução de Justiça.