Alexandre de Moraes cita Rede Globo em decisão de bloqueio do Telegram

Redação AM POST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (18) o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. Na decisão do magistrado a Rede Globo é citada em um dos tópicos. No documento de 18 páginas, Moraes cita uma reportagem do Fantástico exibida no último domingo (13).

“José Milagre, Presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, ressalta que o TELEGRAM ‘vem sendo considerado vilão da justiça brasileira porque efetivamente não cumpre ordens judiciais, não recebe ordens judiciais'”, cita o documento, na reportagem do Fantástico.

“Cléo Matusiak Mazzotti, Delegado da Polícia Federal, a seu turno, argumentou que ‘[…] toda vez que se pede a colaboração do TELEGRAM, não se obtém resposta. Ele não permite ou não responde aos questionamentos, às solicitações de informação, o que dificulta ou mesmo inviabiliza as investigações policiais'”, cita outro trecho do noticiário global, acompanhado de links para o vídeo do programa, bem como do portal G1.

Na decisão, o ministro determinou que as operadoras de telefonia realizem o corte no funcionamento da plataforma. Em caso de descumprimento será aplicada multa diária de R$ 100 mil.

Leia a decisão na íntegra: CLIQUE AQUI